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İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin

Manchester City, Aston Villa'yı 2-1 yenerek İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

01.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:32
İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin

, 'yı 2-1 yenerek Lig Kupası'nın sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti 'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupa finalinde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı.

Manchester City, 20. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ve 30. dakikada İspanyol oyuncu Rodri'nin golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı üst üste 3. kez kazandı. Aston Villa'nın golünü, 41. dakikada Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta kaydetti.

Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA

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