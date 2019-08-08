İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı

08.08.2019 13:35

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma polis soruşturma açtı.

"NEFRET SUÇUNA TAHAMMÜL GÖSTERİLMEYECEK"

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, Mısırlı yıldız futbolcu Salah'a yönelik Twitter'da atılan ve başka kullanıcılar tarafından da paylaşılan mesajın "nefret suçu" kapsamında değerlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Merseyside Polisi, Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah ile ilgili olarak yayınlanan ve başkaları tarafından paylaşılan saldırgan tweet'in farkında ve konuyu araştıracaktır. İnterneti başkalarını hedef almak için kullanan ve bunu yaparken nefret suçu gibi suç işleyenlerin kendilerine herhangi bir tahammül gösterilmeyeceğini anlamaları gerekiyor" denildi.

EVERTON KULÜP SÖZCÜSÜ: HER TÜRLÜ IRKÇILIĞA KARŞIYIZ

Sosyal medya kullanıcısının Everton ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine konuşan kulüp sözcüsü, "Her türlü ırkçılığa karşıyız. Elimizdeki bilgileri ilgili makamlarla paylaştık. Twitter kullanıcısının kulüple ilgisinin olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool, sezonun açılış maçında yarın Norwich City'yi ağırlayacak.