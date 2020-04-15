İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngiliz basını, Newcastle United'ı alacak olan Prens Selman ile Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'un servetlerini karşılaştırarak 2. Körfez Savaşı benzetmesinde bulundu.

Avrupa futbolunun en üst noktası olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de tarihi günler yaşanıyor. The Sun Gazetesi'nin haberinde; Newcastle United'ı almaya hazırlanan Suudi Arabistan prensi Muhammed Bin Selman'ın Abu Dabili Manchester City patronu Şeyh Mansour'la rekabete girmeye hazırlandığı kaydedildi.

PRENS SELMAN ADA'YA GİRİŞ YAPIYOR

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin konumundan dolayı 2. Körfez Savaşı benzetmesi yapıldı. Daha önce Manchester United'ı isteyen ama alamayan Bin Selman, bu sefer Newcastle ile Ada'ya resmen giriş yapıyor. İkilinin sahip oldukları kuvvetler de karşılaştırıldı. 2. Körfez Savaşı benzetmesinin neden atıldığı bu karşılaştırmalarda gösterildi.

İKİ İSİM DE POLİTİKADA AKTİF KONUMDA YER ALIYOR

İkilinin siyasi anlamdaki gücü ve özellikle ülkelerindeki yönetimlerdeki güçleri. İkilinin köklü aileleri ve tüm dünya politikasındaki aktif rolleri. Özellikle yazlık kışlık olmak üzere 230 milyon sterlini bulan mülkiyet zenginliği ve her ikisinin de 320 milyon sterlini aşan yat-tekne tutkuları öne çıkarıldı.

(Skorer)