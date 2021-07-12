İngiliz taraftarlar finalde hayal kırıklığı yaşadı
Euro 2020'nin final maçında İtalya ile karşılaşan İngiltere, penaltıların ardından kupayı rakibine kaptırınca İngiliz taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.
Euro 2020'nin final maçında İtalya ile karşılaşan İngiltere, penaltıların ardından kupayı rakibine kaptırınca İngiliz taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.
İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan Euro 2020 Final maçında İngiltere ve İtalya karşı karşıya geldi. Yerel saatle 20.00'de başlayan maçta İngiltere henüz 2. dakikada Luke Shaw'un golüyle öne geçti. İngilizler 67. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüne engel olamadı. Maçın kazananı penaltılar sonucunda İtalya olurken, şampiyonluk hayali kuran İngiliz taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.
Galibiyet umuduyla caddeleri ve meydanları doldurarak maçı son dakikaya kadar coşkuyla seyreden İngiliz taraftarların sevinci yarım kaldı. İngilizler üzücü sonucun ardından tezahüratlar eşliğinde evlerine döndü. - MANCHESTER
Kaynak: İhlas Haber Ajansı