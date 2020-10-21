İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti
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İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti

21.10.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:01
İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti

İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen İngiliz golcü Danny Welbeck'in Fenerbahçe'den gelen haftalık 140 bin pound yaklaşık 1,5 milyon liralık tekilifi kabul etmediği öğrenildi.

Süper Lig'e yaptığı dikkat çekici transferlerle giren Fenerbahçe'nin, İngiliz golcü Danny Welbeck'e de teklif yaptığı ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe sezon başında İngiliz golcü Danny Welbeck ile de masaya oturdu.

Watford ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brighton ile anlaşan Welbeck'e, Sarı Lacivertliler yüklü bir teklifle gitti. Fenerbahçe, oyuncuya haftalık 140 bin poundluk bir teklif yapmasına karşın, İngiliz golcü Premier Lig'de kalmak için bu teklifi reddetti.

Sezona 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe, 18 transferle yeni sezona başlamıştı.

71 GOLE KATKI YAPTI

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce 224 Premier Lig maçına çıktı. Danny Welbeck bu maçlarda 44 gol atarken 27 kez de asist yaptı.

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