ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Mehmet ŞahinBahçeşehir Koleji: Evans li 8, Green 19, Thomas Akyazılı 11, Erkan Yılmaz 10, Stimac 31, Ahmet Sefa Yılmaz 6, Ali YüceoralAliağa Petkimspor: Ray 31, Vasiliauskas 10, Zack 9, Dorukhan Engindeniz 22, Hummer...
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Mehmet Şahin
Bahçeşehir Koleji: Evans li 8, Green 19, Thomas Akyazılı 11, Erkan Yılmaz 10, Stimac 31, Ahmet Sefa Yılmaz 6, Ali Yüceoral
Aliağa Petkimspor: Ray 31, Vasiliauskas 10, Zack 9, Dorukhan Engindeniz 22, Hummer 6, Ege Arar 6, Wimbush 5, Canberk Kus 2, Yiğitcan Turna
1.Periyot: 27-19
Devre: 51-47
3.Periyot: 71-67
İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftanın erteleme maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 91-85 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle ligde kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha