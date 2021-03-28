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ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor SalonuHakemler: Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Özge ŞentürkDarüşşafaka Tekfen: Magette 9, Berk Demir 13, Gulley 13, Doğuş Özdemiroğlu 21, Jerrett 13, Luther 11, Buford Jr 10, Sinan Güler 2, Emircan Koşut 2, Görkem Doğan 2, Eray Akyüz, Erkan VeyseloğluLokman...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu

Hakemler: Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Darüşşafaka Tekfen: Magette 9, Berk Demir 13, Gulley 13, Doğuş Özdemiroğlu 21, Jerrett 13, Luther 11, Buford Jr 10, Sinan Güler 2, Emircan Koşut 2, Görkem Doğan 2, Eray Akyüz, Erkan Veyseloğlu

Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor: Ledo 29, Alfonzo 11, Fırat Töz 7, Cook 18, Atkins 9, Caner Ercan 5, Hasan Emir Gökalp 2, Barış Hersek, Sercan Ergin

1.Periyot: 31-18

Devre: 50-43

3.Periyot: 75-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Darüşşafaka Tekfen, evinde ağırladığı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 96-81 mağlup etti.

Mücadelenin ilk periyoduna etkili bir başlangıç yapan Darüşşafaka Tekfen, bulduğu üst üste sayılarla konuk ekip karşısında fark yaratmayı başardı. Ev sahibi takım özellikle üç sayı isabetleriyle rakibi karşısında üstünlük sağladı. Darüşşafaka Tekfen ilk çeyreği 31-18 önde geçti.

İkinci periyoda karşılıklı basketlerle başlayan iki takımda mücadeleyi sürdürdü. Konuk ekip hücumda yarattığı etkin oyunla farkı kapatmayı başardı. Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor, pota altından ve dışarıdan bulduğu sayılarla ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergiledi. Darüşşafaka Tekfen ikinci çeyreği 50-43 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü çeyreğe karşılıklı basketlerle başlayan iki takımda mücadeleye devam etti. Darüşşafaka Tekfen, periyodun sonlarına doğru oynadığı üstün oyun ile üst üste sayılar bularak farkı tekrar çift hanelere taşımayı başardı. Darüşşafaka Tekfen üçüncü çeyreği 75-58 önde tamamladı.

Maçın son periyodunda etkili oyununu devam ettiren Darüşşafaka Tekfen, bulduğu sayılarla farkı korudu. Darüşşafaka Tekfen, evinde ağırladığı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 96-81 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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