FIFA Başkanı Infantino, Doğan Babacan İçin Taziye Mektubu Yolladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Türk hakemliğinin efsane ismi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e taziye mektubu gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakem olan Doğan Babacan'ın hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Infantino, Türk futbol ailesine başsağlığı diledi.

İŞTE INFANTINO'NUN YOLLADIĞI MEKTUPTA YAZANLAR

"Doğan Babacan'ın hatırasına;

Sayın Başkan, lütfen eski FIFA hakemi Doğan Babacan'ın ölüm haberine dair en derin başsağlığı dileklerimi kabul edin.

Doğan Babacan FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmış olan ilk Türk hakemiydi. Batı Almanya'da düzenlenen 1974 Dünya Kupası'nda görev yapmıştı ve FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kartı gösteren hakem olarak hatırlanacaktır. Ayrıca Bayern Münih ile Dinamo Kiev arasında oynanan 1975 UEFA Süper Kupa Finali'ni de yönetmişti.

FIFA ve dünya futbol ailesi adına Türkiye Futbol Federasyonuna, ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en derin başsağlığı mesajlarımızı iletmek istiyoruz.

Bu üzüntülü zamanda, destek sözlerimizin bir şekilde huzur ve teselli getirmesini umuyoruz.

Saygılarımla, Gianni Infantino."