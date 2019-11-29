İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti

29.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:26

Hem mağazalarda hem de e-ticaret sitelerinde çok sayıdaki kategorilerde büyük indirimler yaparak satıcıların stoklarını erittiği, vatandaşları daha uygun fiyata alışveriş gerçekleştirdiği Black Friday (Kara Cuma) günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ilgi görüyor. İndirim kampanyalarını duyan vatandaşlar ise sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti.

SAATLERCE AVM'LERİN AÇILMASINI BEKLEDİLER

Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün, tüm dünyada en çok beklenen perakende satış dönemlerinden birisi olmakta dikkat çekiyor. Markalar bugünde müşterilere en büyük indirimleri ve promosyon tekliflerini sunuyor. Saat 10'da açılan AVM'lerin kapısında saat 8'de kuyruk oluşturan vatandaşlar sabırsızlıkla kapıların açılmasını bekledi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyadan AVM önündeki kuyruk oluşturan vatandaşların fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar tepki gösterdi. Twitter'da #BlackFridayRezaleti etiketiyle Trend Topic olan Kara Cuma indirim günü bazı vatandaşların tepkisini çekti.

KARA CUMA'DA FİYAT OYUNU

ABD ve İngiltere'de reel ve büyük indirimlerle tanınan Black Friday (Kara Cuma) Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Kara Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma isimleriyle firmalar, yüzde 90'a varan indirimler yapacağını açıkladı. Fakat firmaların fiyat oyununu vatandaşlar ifşa etti. Sosyal medyada gündem olan Kara Cuma'da firmalar, sözde indirimle 300 liralık ürünü, 1000 liraya satmaya çalıştı.

ÖNCE FİYATLARI ŞİŞİRDİLER SONRA 'İNDİRİM' DEDİLER

Kara Cuma'yı, Türkiye'deki e-ticaret siteleri ve bazı markalar önce büyük haberlerle tanıttı. Kimi firmaların bugün ve yarın da devam ettirdiği sözde indirimler ile hem perakende hem e-ticaret tarafında, alışveriş rekoru beklendiği açıklandı.