IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür

Türkiye için bu yılki GSYH beklentisini yüzde 0,4 büyümeden yüzde 2,5 daralmaya düşüren Uluslararası Para Fonu (IMF), gelecek yıl için büyüme tahminini de yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e revize etti.

"2019 Yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"nu yayımlayan IMF, büyümenin 2020'de pozitife dönüşünün ardından iç talepteki toparlanma ile orta vadede yüzde 3,5'e yükselmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

"ŞEFFAFLIK MALİ ÇIPANIN DESTEKLENMESİNE YARDIM EDER"

Yeni Ekonomi Programının (YEP) karmaşık konular ile başa çıkmak için bir çerçeve sağladığını ifade eden IMF, "Oluşturulan bu çerçeveye karşın makroekonomik istikrarın korunması için geniş kapsamlı ve güvenilir bir politika karışımına ihtiyaç var" değerlendirmesini yaptı.

Raporda, "Kamu-özel sektör ortaklığı harcamalarının rasyonelleştirilmesi ve bu alanda daha fazla şeffaflık mali çıpanın desteklenmesine yardım eder" ifadeleri kullanıldı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 15,5

IMF raporunda tüketici fiyatları ortalama tahmini 2019 yılı için yüzde 16,7'den yüzde 17,5'e çıkarılırken, 2020 yılı için yüzde 14,1 olarak belirlendi. 2019 yıl sonu tüketici fiyat beklentisi yüzde 15,5 olarak korundu, 2020 yıl sonu için yüzde 14 olarak öngörüldü.

İŞSİZLİK ORANINI YÜZDE 12,7 OLARAK TAHMİN ETTİ

IMF bu yıl için işsizlik oranını yüzde 12,7, gelecek yıl için yüzde 11,4 olarak tahmin etti. Bir önceki tahmin bu yıl için yüzde 12,3 seviyesindeydi.

Öte yandan IMF, bu yıl cari işlemlerin fazla vereceğini tahmin etti. Kurumun cari işlemler/GSYH beklentisi yüzde 0,7 olarak revize edildi. Bir önceki tahmin yüzde eksi 1,4 seviyesindeydi. 2020 yılı için tahmin yüzde eksi 0,4 seviyesinde oldu.