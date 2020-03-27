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Uluslararası Para Fonu, Kırgızistan, Dünya, Ekonomi

IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek

Uluslararası Para Fonu, koronavirüs nedeniyle ilk destek kredisini 120 milyon 900 bin dolarlık tutar ile Kırgızistan'a verecek.

27.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:46
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için acil maddi yardım talebinin 26 Mart itibarıyla onayladığı kaydedildi. Kırgızistan'a Kovid-19 salgınının patlak vermesinden kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için 120 milyon 900 bin dolar sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kredinin IMF Yönetim Kurulu'nun pandeminin başlamasından bu yana dünya çapında onayladığı ilk acil kredi olduğu vurgulandı.

400 MİLYON DOLAR ÖDEME DENGESİ AÇIĞI OLUŞTU

Açıklamada, IMF desteğinin, salgın nedeniyle makroekonomik göstergeleri zayıflayan ve yaklaşık 400 milyon dolar olarak tahmin edilen birödemeler dengesi açığı oluşan Kırgızistan ekonomisine güven oluşturmayı hedeflediğinin ayrıca Kovid-19 ile ilişkili temel sağlık maliyetleri için finansal alanın korunmasına da yardımcı olacağının altı çizildi.

KIRGIZİSTAN'IN IMF'YE 139 MİLYON DOLAR BORCU BULUNUYOR

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, IMF Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan'ı dün kabul ederek, mali yardım talebinde bulunmuştu. Kırgızistan Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin IMF'ye 139 milyon dolar borcu bulunuyor.

IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek

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Uluslararası Para Fonu ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek

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