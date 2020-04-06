IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristaline Georgieva, "finansal krizden daha ağır" diye nitelendirdiği koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolarlık zırhın kullanıma hazır olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan IMF Başkanı Kristaline Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti. Georgieva, koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bir durgunluğun içine çektiği uyarısını yaptı.

"BU KRİZ DİĞERLERİ GİBİ DEĞİL"

Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."

Kaynak: DHA