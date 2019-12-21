: İmar barışına başvuranlar dikkat! Ödemeler için son 10 gün

21.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:33

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı uygulamasında sona gelindi.

İmar barışından yararlanmak için başvuranlar, Yapı Kayıt Belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'ini Temmuz sonunda yatırmıştı. Geri kalan bedelin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi için verilen sürede son 10 güne girildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

YAKLAŞIK 7,5 MİLYON YAPI İMAR BARIŞINDAN FAYDALANDI

İmar barışından bugüne kadar 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı ve başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı.

İmar barışından en fazla faydalanan illere bakıldığında ise üç büyük kent başı çekiyor. Buna göre 1 milyon 87 bin 963 bağımsız birimle İstanbul birinci durumda. İstanbul'u 672 bin 211 ile İzmir, 361 bin 85 ile Ankara, 349 bin 375 ile Antalya, 303 bin 249 bağımsız birimle de Muğla takip ediyor.

SON GÜN 31 ARALIK

Başvuru sahipleri Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Muhasebat müdürlüklerine müracaat ederek, kimlik numarası ve başvuru numarasıyla ödemelerini 31 Aralık mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.

Öte yandan, imar barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara başta abonelik işleri olmak üzere birçok kolaylık sağlanıyor. Buna göre, sahiplerinin talepleri halinde, ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak yapılara su, elektrik ve doğal gaz bağlanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili olarak 3194 sayılı ve 2960 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararlarıyla tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde ise "yapı kullanma izin belgesi" aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

HAZİNE'YE AİT TAŞINMAZLAR BELGE SAHİPLERİNE SATILABİLECEK

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse, belge sahipleri ile kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine, Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan bunlara satılabilecek.

Yine belgeli yapılar, belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine, bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılabilecek.

Haber Videosu