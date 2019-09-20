İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışmaları yeniden başlattı

20.09.2019 17:13

İstanbul'da 1,5 yıla yakın süredir çalışmaların durduğu Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle yeniden başladı. Törende konuşan İmamoğlu, İstanbul'daki aktif metro hattının 154 kilometre olduğunu bunun 79 kilometresinin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray hattı olduğunu söyledi. "İşin daha çok başındayız" diyen İmamoğlu, "16 milyonluk bir kentte 154 kilometre aslında düşük bir rakam. Çok daha yukarılarda olmalıydı. Raylı sistemin İstanbul'daki toplu taşımadaki oranı yüzde 18 dolayında." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

"KENDİMİZE 2050 YILINI HEDEF KOYDUK"

"Biz, olaya bütüncül bakıyoruz. Metro yatırımlarını yaparken, İstanbul'un nereye gittiğini de mutlaka ve mutlaka bilmeliyiz. Bu kentin tüm tasarımı belli olmak zorundadır. Ortaya koyacağımız en değerli karakter, bu dönemde bu olacaktır. Kendimize 2050 yılını bir hedef olarak koyduk. Çok uzak gibi düşünülse de aslında çok yakın. Geleceğin planlanması noktasında çok planlı ve titiz davrandığımızı İstanbul'un bilmesini istiyoruz. Bunu yaparken, İstanbul'un tüm paydaşlarını sürecin içine katacağız. Ürün, hepimizin ürünü olacak.

"BU HATTIN 2022 YILINDA BİTİRİLMESİNİ ÖN GÖRÜYORUZ"

İstanbul'da 222 kilometrelik bir metro çalışması devam ediyor. Burada, Ulaştırma Bakanlığı'nın 81 kilometrelik bir payı söz konusudur. İBB tarafından da 141 kilometrelik metro çalışmaları sürmektedir. Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz Göztepe-Ümraniye hattı gibi 8 proje, yaklaşık 1 yıldır ya da daha uzun süredir çalışmaları durmuş projelerdir. Bunun birçok nedeni var. Önümüzde sıkı bir yükün olduğunun farkındayız; ama arkadaşlarımla çok kararlıyız. İstanbul, güçlü ve kararlı bir kent. İstanbul, şehrin geleceğini tasarladığı gibi, yatırımları ile ilgili de sağlam ve karakterli adımlar atacak. Ağustos ayında attığımız imza ile burayla ilgili finansal anlamdaki sorunun büyük bir kısmını aşmış bulunmaktayız. Yaklaşık 1 yıldan fazladır duran bu şantiyeyi hareketlendireceğiz. Bu hattın 2022 yılında bitirilmesini ön görüyoruz"