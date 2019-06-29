"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi istifa etti

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alıp göreve başlamasıyla birlikte İBB'den peş peşe istifa haberleri gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 Genel Sekreter Yardımcısı ve 1 hukuk müşaviri istifa ettiklerini duyurdu.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, İBB iştiraklerinden de bir istifa geldiğini yazdı.

"İMAMOĞLU'NU KABUL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

31 Mart seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu'nun "Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum" açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

23 Haziran seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun tekrar İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu, görevinden istifa etti.