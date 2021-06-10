İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul'la ilgili "Temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap verdi. İmamoğlu, "Temel atma töreni diye bir şey yok. Henüz izni alınmamış bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Temel atma denilen şey bir yol yapımı, Kanal'la ilgisi yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin yenilendiği açılışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ASLINDA BİR YOL YAPIMI"

Bir gazetecinin Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da yapılacak temel atma töreniyle ilgili "Davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna, "Temel atma töreni diye bir şey yok. Şu anda yapılmak istenen; bir abur cubur işle, henüz izni alınmamış, doğru dürüst kurumlarla yazışma yapılmamış bir biçimde bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımla süreci tahlil ediyoruz. İstanbul'un her metrekaresinden bizim haberlerimiz var. Şu anda araştırma içinde olduğumuz, araziler üzerinde yapılan bazı uygunsuz ve hukuka uygun olmayan işlemlerin içerisinde bulunuyorlar. Yapılan ve söylenen temel atma işi, aslında bir yol yapımı. Kanal ile uzaktan yakında ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

"YAPILMA BİÇİMİ UYGUNSUZ"

Ekrem İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak onun bile bile yapılma biçimi uygunsuz, hukuksuz. Süreci analiz ediyoruz. Belki de birkaç gün içerisinde bu anlamda yerinden, nasıl hukuksuz, usulsüz işlemler yapıldığını vatandaşlarımla paylaşacağım. Takip ediyoruz. Bu şehrin teminatı olmaya, bu şehrin koruyucusu olmaya 16 milyon adına söz vermiştim. O tutarlılıkla sonuna kadar, bütün cesaret, mücadele ve azmimizle devam edeceğiz. Tek bir vatandaşımız dahi şüphe duymasın."