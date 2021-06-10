İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul'la ilgili "Temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap verdi. İmamoğlu, "Temel atma töreni diye bir şey yok. Henüz izni alınmamış bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Temel atma denilen şey bir yol yapımı, Kanal'la ilgisi yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi'nin yenilendiği açılışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ASLINDA BİR YOL YAPIMI"

Bir gazetecinin Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da yapılacak temel atma töreniyle ilgili "Davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna, "Temel atma töreni diye bir şey yok. Şu anda yapılmak istenen; bir abur cubur işle, henüz izni alınmamış, doğru dürüst kurumlarla yazışma yapılmamış bir biçimde bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımla süreci tahlil ediyoruz. İstanbul'un her metrekaresinden bizim haberlerimiz var. Şu anda araştırma içinde olduğumuz, araziler üzerinde yapılan bazı uygunsuz ve hukuka uygun olmayan işlemlerin içerisinde bulunuyorlar. Yapılan ve söylenen temel atma işi, aslında bir yol yapımı. Kanal ile uzaktan yakında ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

"YAPILMA BİÇİMİ UYGUNSUZ"

Ekrem İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak onun bile bile yapılma biçimi uygunsuz, hukuksuz. Süreci analiz ediyoruz. Belki de birkaç gün içerisinde bu anlamda yerinden, nasıl hukuksuz, usulsüz işlemler yapıldığını vatandaşlarımla paylaşacağım. Takip ediyoruz. Bu şehrin teminatı olmaya, bu şehrin koruyucusu olmaya 16 milyon adına söz vermiştim. O tutarlılıkla sonuna kadar, bütün cesaret, mücadele ve azmimizle devam edeceğiz. Tek bir vatandaşımız dahi şüphe duymasın."

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?' sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır
Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Fatma Turgut Fahriye Evcen Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 19:27:18. #1.16#

title