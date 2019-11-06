İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti

06.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 istasyondan oluşacak 24,5 kilometre uzunluğundaki Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı tünel tamamlanma töreninde katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Eminönü'ndeki balıkçılar için, "Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok. Ama ticari olarak bakarsanız bir işin alındığı zaman gibi bittiği zaman da var. Ondan sonraki tasarrufu idari yapar. Şu anda yaptığımız tümüyle bu." dedi.

"BUNLAR KALICI MÜLK DEĞİL"

İmamoğlu, gazetecilerin Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri ile son durumu sorması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'un muhtelif yerlerinde bazı alanları tahsis etme, ihaleyle verme gibi bir takım usulleri var. Bunlar kalıcı mülk değil. Birinin babadan oğula geçmesi muhtemel bir alan değil. Bu tür yerlerde ihale yapılmış, ihale alınmış, arkadaşlar orada sürelerini doldurmuş hatta iki yıla yakın süre de uzatılmış. Bu Sayıştay raporlarında da belediyeyi suçlayan ve zimmet doğuran bir işlem. Dolayısıyla biz orayı da önemsiyoruz. Yani orada nitelikli, gerçekten hijyenik insanları hizmet etmekte duruşu olan bir yer olması lazım. Bu konuda bizim iştiraklerimiz var. BELTUR gibi çok nitelikli geçmişten bugüne işler yapan. Bu konuda arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bize sunacaklar en doğru kararı orada vereceğiz.

"KİMSENİN EKMEĞİYLE İŞİMİZ YOK"

Biz kültürün yaşamasından yanayız. Orada çalışan mağduriyetine bakılır. Eğer orada bir iş varsa o iş yapılıyor ise en yetenekli kimler var ise ihtiyaç olduğunda oradan da insanlar çalışacak. Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok. Ama ticari olarak bakarsanız bir işin alındığı zaman gibi bittiği zaman da var. Ondan sonraki tasarrufu idari yapar. Şu anda yaptığımız tümüyle bu. Vicdana ahlaka hukuka kültüre uygun yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İşlem de devam ediyor."