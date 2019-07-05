İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde görev yapan Şeref Can Ayata getirildi. Karabulut, veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" demesiyle ve seçimden hemen önce yapılan 26 milyon liralık ihaleyle gündeme gelmişti.

"CANIMI VERİRİM SİZE BİLGİLERİ VERMEM"

31 Mart seçimlerinden sonra İmamoğlu kısa bir dönem İBB Başkanlığı yapmıştı. İmamoğlu 18 günlük ilk başkanlık döneminde İBB'ye "arşivleme" talimatı vermişti. Bu talimata karşı çıkan Karabulut'un "Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem" dediği ortaya çıkmıştı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.

İHALE İLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Karabulut'un adı seçimden kısa süre önce yapılan 26 milyon 585 bin liralık ihale ile de gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ödeme emri, 31 Mart sonrası İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı 17 Nisan gününe denk gelmiş ve gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu görevde kaldığı kısa sürede faturanın ödeme talimatını durdurmuş, 26 milyon lirayı aşan faturaların tek tek inceleneceğini, inceleme bitene kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını söylemişti.