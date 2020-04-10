Mart ayında ikinci el araç satışları düştü İkinci el online otomotiv satışları Mart ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, Şubat ayına göre de yüzde 3 geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlanan ikinci el online pazar raporuna göre, Mart ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 152 bin 544 adet satış gerçekleşti. Bunların 122 bin 203'ü binek araç, 30 bin 341'i ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, geçen aya göre yüzde 3'lük bir düşüş gözlemlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 93'Ü SATILDI

Mart ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 163 bin 756 olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların yüzde 93'ü satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 2'lik, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online pazarda Mart ayında yüzde 42 pay ve 51 bin 344 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 23,2 pay, 28 bin 374 adetle B segment ve yüzde 18,3 pay, 22 bin 381 adetle de D segment araçlar sıralandı.

Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında C segmentinin payı yüzde 2 azalırken, D segmentinin payı yüzde 3 arttı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinde ise 10 bin 302 adet araç satılırken, segmentin toplam satışlardaki payı ise 8,4 oldu.

MART'TA FİYATLAR YÜZDE 1,6 ARTTI

Mart ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, segment bağımsız olarak bakıldığında, 2.el online pazarda araç fiyatlarında Mart ayında Şubat ayına kıyasla yüzde 1,6 artış gerçekleşti. 2. el online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ise ortalama yüzde 12,3 artış kaydedildi.

SATIŞLARDA EN YÜKSEK PAY 16 YAŞ ARAÇLARIN OLDU

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, Mart ayında ikinci el online pazarda 16 yaş araçlar yüzde 12,1'le en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 11,4'le 4 yaş ve yüzde 9,5 ile 5 yaş araçlar sıralandı. Mart ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 30'unu 3,4 ve 5 yaşındaki araçların, yüzde 32'sini de 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturması dikkati çekti.

Öte yandan, 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.