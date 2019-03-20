İkinci El Araç Alım-Satım İşlemlerinde Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak

1 Nisan'dan itibaren ikinci el araç alım-satım işlemlerinde gerekli belgelere yetkili ekspertiz merkezi raporunun da eklenmesi zorunlu oluyor. Yani satılan her ikinci el araç için rapor almak şart. Artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılığa kadar varan yanıltmalar son bulacak. Her şirket de ekspertiz raporu düzenleyemeyecek.

İSTEĞE BAĞLIYDI

Posta'da yer alan habere göre, ikinci el araç satışında, alıcı talep ederse ekspertiz raporu alınıyordu. Araçta herhangi bir sorun çıkmazsa alım-satım gerçekleşiyordu. Raporu talep etmeyenler ise aracın dış görünüşüne bakıp, satıcının sözüne güvenmek zorunda kalıyordu. Ticaret Bakanlığının 'İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği' ile bu durum son buluyor.

BAŞINIZ AĞRIMASIN

İstanbul, Iğdır ve Van'da 10 merkezde hizmet veren TSE belgeli ekspertiz şirketi Oto Experim'in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, ikinci el oto alırken ekspertiz yaptırmanın önemini anlattı. Ekspertiz yaptırılmayan araçlarda astronomik rakamlara varan sorunlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu belirten Orhan Ağca, "Tüm bakımları yapılmış, orijinal ve hatasız gibi düşünülen araçlarda daha sonra ortaya çıkabilecek hasarlar sonradan çok baş ağrıtıyor" dedi.

TSE BELGESİ ŞART

Düzenlemeyle, ekspertiz raporu düzenleyecek firmalara da çekidüzen veriliyor. Artık her işletme bu raporu veremeyecek. Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) 'Hizmet Yeterlilik Belgesi' alabilen firmalar, ekspertiz raporu düzenleyebilecek. Orhan Ağca, şu bilgileri verdi: "Almayı düşündüğünüz ikinci el otoyu markaya göre değil şube bazında '13805 TSE HYB BELGELİ' olan güvenilir bir oto ekspertiz merkezine götürmelisiniz. Yeni düzenlemeye göre, 13805 TSE HYB standartlara uymayan ekspertiz servisleri 1 Nisan itibariyle hizmet veremeyecekler. Belgesi olmayan bir servise giderseniz, ileride oluşabilecek olumsuzluklarda karşınızda muhatap bulamayabilirsiniz."

GİZLİ HATALARI BULUR

İkinci el araç alırken kontrol etseniz de bazı teknik hasarları fark edemeyebilirsiniz. İşte ekspertiz raporunun bulacağı kusurlar:

- Ekspertiz raporunda ikinci el aracın özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer veriliyor.

- Ekspertiz raporu ile aracın motorunda değişen bir parça var mı yok mu görülür.

- Aracın tamponu, kaportasında problem olup olmadığına bakılır.

- Aracın elektronik arızaları da kontrol edilir.

- Frenlerin durumu ve aşınma derecesine bakılır.

- Aracın boyasının orijinalliği, parça boyaları incelenir.

- Aracın değişen parçaları da tespit edilir.