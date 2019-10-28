İki model, atış yapan sporcuyu şaşırtmak için göğüslerini açtı!

28.10.2019 18:13

The Washington National ile Houston Astros takımları arasında oynanan mücadelede Julia Rose ve Lauren Summer isimli modeller, ilginç bir harekete imza attı. İki model, Houston takımının oyuncusu Gerrit Cole'un atış yapacağı sırada canlı yayınlanan maçta kamera açısına girerek göğüslerini açtı.

FEDERASYON İKİ İSME ACIMADI

O anlarda kamera, tribünleri çektiği için de Rose ve Summer'ın göğüsleri canlı yayında göründü. Güvenlik görevlileri de her iki modeli yerlerine dönmeleri konusunda uyardı. Olay, ABD'de gündem olurken, beyzbol federasyonu da harekete geçti. Federasyon iki modele, toplum ahlakına aykırı davrandıkları gerekçesiyle ömür boyu beyzbol maçı izlemekten men edildiklerini bildiren bir mektup yolladı.

Julia Rose

Julia Rose'un Instagramda 2.7, Lauren Summer'ın ise 1.4 milyon takipçisi bulunuyor.