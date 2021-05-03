İK'nın etkin rolü pandemi döneminde öne çıktı

DataExpert işbirliğiyle yürütülen araştırma kapsamında belirlenen Fortune Türkiye 'En Etkin 50 CHRO' listesi açıklandı.

DataExpert işbirliğiyle yürütülen araştırma kapsamında belirlenen Fortune Türkiye 'En Etkin 50 CHRO' listesi açıklandı. Listede yer alan İK yöneticilerinin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda pandeminin etkisi ön plana çıkıyor.

Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. Data Expert işbirliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı. İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark oluşturan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

Yüzde 68'i kadın yönetici

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen "En Etkin 50 CHRO 2021" listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68'i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO'lar arasında 10 kişilik ekip yönetenlerde var, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.

Birçok projeyi eş zamanlı yürütüyorlar

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemi ile birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınması ile iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı. Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.

Yüksek lisans yapanların oranı artıyor

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42. 'En Etkin 50 CHRO'nun yüzde 26'sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bu üniversiteyi, İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 22) ve İstanbul Üniversitesi (yüzde 16) takip ediyor. Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 12), iktisat (yüzde 10) ve ekonomi (yüzde 8) izliyor.

Ödül töreni 1 Haziran'da

'En Etkin 50 CHRO' ödül töreni, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021'de gerçekleşecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektörün bilinen isimleri ve basın mensupları katılacak.

Alfabetik sıraya göre 'En Etkin 50 CHRO' listesinde bulunan bazı isimler şöyle:

Aslı Kunur Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü

Atilla Yelboğa Erdemir İnsan Kaynakları Direktörü

Bahattin Aydın Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Betül Çorbacıoğlu Yaprak Mercedes-Benz Türk İK Direktörü

Bülent Bayram Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü

Ebru Özgen Coca Cola İçecek Grup İnsan Kaynakları Direktörü

Eylem Özgür Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı

Fatih İslamoğlu Aydem Holding İnsan Kaynakları Grup Direktörü

Hakan Karataş ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı

Haluk Gümüşderelioğlu OYAK İnsan Kaynakalrı Grup Başkanı

Neslihan Yalçın Petrol Ofisi CHRO

Nilgün Kitapcı Kalyon Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı

Özlem Salur Getir İnsan Departmanı Direktörü

Serhat Demir Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Şennur Kuru Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı