İK çalışmalarında pandeminin etkisi ön planda

DataExpert iş birliğiyle yürütülen araştırma kapsamında belirlenen Fortune Türkiye "En Etkin 50 CHRO" listesi açıklandı.

DataExpert iş birliğiyle yürütülen araştırma kapsamında belirlenen Fortune Türkiye "En Etkin 50 CHRO" listesi açıklandı. Listede yer alan İK yöneticilerinin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda pandeminin etkisinin ön plana çıktığı kaydedildi.

Listeye göre Türkiye'nin en büyük şirketlerinin İK koltuğunda oturan yöneticilerinin yüzde 68'i kadınlardan oluştuğu ve yüzde 50'sinden fazlasının da yüksek lisans mezunu olduğu bilgilerine yer verildi. "En Etkin 50 CHRO"nun yarısı yerli şirketlerde görev aldığı da bildirildi.

İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirildiği belirtilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu etkilediğini ortaya koymayı da amaçlıyor.

YÜZDE 68'İ KADIN YÖNETİCİ

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen "En Etkin 50 CHRO 2021" listesinde yer alan ve yüzde 68'i kadınlardan oluşan yöneticiler içinde 10 kişilik ekip yönetenler de olduğu, 1000 kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenenlerin de olduğu ifade edildi.

BİRÇOK PROJEYİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYORLAR

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemi ile birlikte İK liderlerinin etkin rolünün de önemli bir yer tuttuğunun belirtildiği araştırma sonucunun açıklamasında, "İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınması ile iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı. Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor" ifadelerine yer verildi.

YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58, yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranı ise yüzde 42 olduğu kaydedildi. Araştırma sonucuna göre, listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekerken, endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 12), iktisat (yüzde 10) ve ekonomi (yüzde 8) izliyor. "En etkin 50 CHRO" listesinde ulusal ve uluslararası pek çok şirketin yer aldığı bilgisine de yer verildi. "En Etkin 50 CHRO" ödül töreninin ise, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021'de gerçekleşeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı