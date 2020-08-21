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Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı oldu

Türkiye'de Karabükspor ve ardından Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, Hajduk Split'ten ayrıldı ve Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu.

Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı oldu
21.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:11

Türkiye'de Karabükspor ve ardından Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, Hajduk Split'ten ayrıldı ve Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Udinese ve ardından Hajduk Split'te çalışan Teknik Direktör Igor Tudor, takımdan ayrıldı ve Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun resmen yardımcısı oldu. Geçtiğimiz hafta dedikodusu çıkan haberlerin ardından bugün Hırvat ekibi Hajduk Split, Teknik Direktör Tudor'un görevinden ayrılarak yeni evinin Juventus olduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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