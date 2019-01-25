Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, 1962 yılında kurulan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırmıştı. Pamukkale Turizm'in mahkeme kararıyla iflas etmesinin ardından şirketin yönetim kurulu bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir." denildi. Seferlerde bir değişiklik yaşanmayacağı belirtilen açıklamada, "Tüm çalışmalarımız normal seyrinde devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

SEFERLER DEVAM EDECEK

Pamukkale Turizm'in Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin ulusal bir değeri, Pamukkale Turizm olarak sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya devam etmek üzere çabamızı sürdürmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır. Tüm çalışmalarımız normal seyrinde devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden tüm yolcularımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız tamdır. Destekleriniz için yürekten teşekkürler."

"BİZ DAHA VAZGEÇMEDİK"

Seferlerin devam edeceğini açıklayan firma daha sonra "Pamukkale ile yolculuğa devam" hashtag'iyle bir paylaşım daha yaparak, "Biz daha vazgeçmedik" açıklamasında bulundu.

16 OCAK 1962 YILINDA KURULDU

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddedip iflas kararı vermişti. Pamukkale'nin bağlı markaları ile birlikte 600 otobüsü bulunuyordu. Adını Denizli'nin doğa harikası (Hierapolis) Pamukkale'den alan 'Pamukkale Turizm' Bababalım ailesi tarafından 16 Ocak 1962'de kurulmuştu.