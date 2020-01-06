IFAB, UEFA'nın ofsayt önerisini reddetti
UEFA, futbolda kuralları belirleyen kuruluş olan IFAB'a (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) ofsayt kuralının düzenlenmesine dair öneride bulunmuştu. UEFA'nın önerisine göre, ofsayt çalınacak pozisyonlarda 12 cm hata payı bırakılmalı ve kural, bu kadar katı olmamalıydı. IFAB, bu öneriyi reddetti.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), UEFA'nın ofsaytla ilgili düzenleme önerisini reddetti. Aston Villa-Burnley maçındaki milimlik ofsayt kararıyla iptal edilen gol kararının ardından artan tartışma, UEFA'ya kadar gitmişti.
UEFA'nın önerisi ise şuydu: "Ofsayt, özellikle VAR sisteminin ardından milimlerle ölçülüyor ve bu durum karmaşaya yol açıyor. Bu nedenle kural değişmeli, alt sınır 12 cm olmalı"
Nisan 2019'da konuyla alakalı açıklama yapan UEFA Başkanı Alexander Ceferin, "Burnunuz biraz uzunsa bile ofsayta düşme ihtimaliniz var. Bu bir karmaşa. 1 veya 2 santimetrenin ofsayt için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çizgiler de insan eliyle çizildiği için öznel oluyor ve tamamen objektif olamıyor. Bunu tartışmalıyız. Bazı önerilerimiz olacak" demişti.
IFAB'TAN RET GELDİ
Alexander Ceferin'in bu açıklamasının ardından UEFA'nın konuyla ilgili düzenleme talebi olması kaçınılmazdı.
Nitekim UEFA, VAR sistemindeki bu zaafı gerekçe göstererek ofsayt kuralının değişmesi için IFAB'a öneride bulundu.
IFAB idari direktörü Lukas Bruder ise Sportschau'ya yaptığı açıklamada "Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 1 santimetre de olsa ofsayt, ofsayttır. Çizgi çizildiğinde pozisyon ofsaytsa, VAR hakemleri bunu maçın orta hakemine bildirmek zorunda"
Haber Videosu: IFAB, UEFA'nın ofsayt önerisini reddetti
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çok saçmaparmak ucu bile ofsayt sayılıyor bu futbolun içine ettilerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Dogru karar zaten bana sacma gelmisti.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır