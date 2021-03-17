IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek
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IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek

17.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:15

Futbol kuralları kitabının tüm sorumluluğunu üstlenen IFAB, kıl payı ofsayt tartışmalarının bitmesi için yeni bir ofsayt kuralı getirmeye hazırlanıyor. Buna göre yeni kuralda; bir futbolcunun ofsayta düşmesi için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerektiği bildirildi.

Futbolun kurallarını yazan kurum olarak da tanınan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB), son dönemde birçok ülkede tartışma konusu olan kıl payı ofsayt ile ilgili devrim niteliğinde bir karar gelmek üzere.

Özellikle VAR teknolojisinin futbola girmesinin ardından 1-2 santimetreyle bile iptal edilen goller birçok takımın itirazlarına sebep olurken, IFAB konuyla alakalı yeni önerileri gündemine aldı.

IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek

YENİ KURAL: TÜM VÜCUDU GEÇERSE OFSAYT

Yeni kuralın kabul edilmesi halinde, artık bir futbolcunun ofsayta düşmesi için rakip savunma ile vücut uzuvları hizasına bakılmayacak. Düşünülen yeni kurala göre; bir futbolcunun ofsayt olması için tüm vücuduyla rakip savunmanın önünde yer alması gerekiyor.

Bu kuralla çizgide ofsayta yakalanma tartışmalarının da tarihe karışması bekleniyor.

NOT:Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek
Haber Yorumları (22)
KGCİLER: kgciler yaşadınız
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HACI: Ofsayt ne kardeşim. komplo kaldırın gitsin. Adam gol atıyor, yok defansın arkasındasın, defans öne çıkıyor bilmem ne. Gol mü gol. Ağzını açacanın değil gözünü açanın golü her türlü sayılmalı. .
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SENAR: bence kural devam etmeli, her hafta yöneticiler ve fedarsyon birbirini yemeli, takımlar birbirine suç atmalı, en sonunda da futbol ortadan kalkmalı :))) Bu kadar değil tabi ama yabancı hakem meselesine girsinler. türk hakemlerle yürümüyor.
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