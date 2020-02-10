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IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiğini iddia etti.

10.02.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:44
IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşikaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu belirterek TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulunmuştu.

IFAB: MAÇ TEKRAR EDİLSİN

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten 'a, IFAB'dan (Uluslararası Birliği Kurulu) iyi geldi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklamıştı. Yorumcu Ferudun Niğdelioğlu, IFAB'ın maç tekrar edilsin raporunu federasyona bildirdiğini iddia etti.

İşte o paylaşım:


Haber Videosu

: IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti
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