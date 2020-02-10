: IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti

10.02.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:44

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşikaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu belirterek TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulunmuştu.

IFAB: MAÇ TEKRAR EDİLSİN

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklamıştı. Yorumcu Ferudun Niğdelioğlu, IFAB'ın maç tekrar edilsin raporunu federasyona bildirdiğini iddia etti.

İşte o paylaşım:

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