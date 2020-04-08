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IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi

Dünyada futbol kurallarını belirleyen kurum olan IFAB, yeni kararlarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Elle oynama kuralında değişikliğe giden IFAB, tişört bölgesine dikkat edecek.

08.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:17
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili bir açıklama yayınladı ve federasyonlara gönderdi. IFAB'ın yeni kurallarında elle oynama ile ilgili de önemli bir değişiklik yer aldı.

TİŞÖRT ÇİZGİSİ KURALI

Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecekken, daha altı ise elle oynama olarak görülecek.

IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi

KASITLI OLMAYAN ELLE OYNAMA DURUMU

Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında"Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.

PENALTILARA KALAN MAÇ

Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak.

PENALTIDA İHLAL

Penaltı atışı sırasında, eğer bir kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı yapılacak, devam ederse sarı kart gösterilecek.

KALECİ İHLALİ

Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa, kaleci penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanacak.

GELECEK SEZON

Öte yandan IFAB, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeni kuralları isterse gelecek sezondan itibaren kullanmaya başlayabileceğini açıkladı.

(Sporx)

IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi

Haberin Videosu:

Dünyada IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
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