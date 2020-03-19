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Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Koronavirüs Tedbirleri' genelgesi kapsamında, ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süre faaliyetlerine ara verdi. Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatılırken, bunlardan 150 iş yerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

19.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:19
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

149 BİN İŞ YERİ FAALİYETLERİNE ARA VERDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 15-18 Mart tarihleri arasında 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 470 çalgılı/müzikli lokanta/cafe, 3 bin 841 çay bahçesi, 6 bin 21 dernek lokali, 340 diskotek, 549 gazino, 133 gece kulübü, 109 gösteri merkezi, 1338 hamam, 1233 kapalı çocuk oyun alanı, 4 bin 92 oyun salonu, 8 bin 73 internet cafe, 3 bin 134 internet salonu, 18 bin 26 kafeterya, 57 bin 377 kahvehane, 470 kaplıca, 643 kır bahçesi, 13 bin 726 kıraathane, 62 konser salonu, 174 lunapark, 711 masaj salonu, 582 nargile kafe, 908 nargile salonu, 3 bin 740 nişan/ düğün salonu, 282 pavyon, 399 sauna, 444 sinema, 503 SPA, 3 bin 481 spor merkezi, 419 taverna, 95 tiyatro, 583 yüzme havuzu, 4 bin 692 taziye evi olmak üzere toplam 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi.

150 İŞ YERİNE PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığının tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatılırken, bunlardan 150 iş yerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 37 işletmeci hakkında ise Türk Ceza Kanununun (TCK) ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi

Kaynak: DHA

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Türkiye'de etkili olan koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi

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