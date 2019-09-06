İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz

06.09.2019 20:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 'Akademi Temsilcileri Göç Buluşması' programına katıldı.

Soylu programda, düzenli ama İstanbul'da kayıtlı olmayan 35 bin, artı 65 bin daha derseniz 100 bin Suriyelinin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladıklarını belirterek, "Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz. Bu kadar açık ve net." dedi.

"BURADA İŞ ADAMLARIMIZA SİTEM EDİYORUM"

"Burada iş adamlarımıza da sitem ediyorum. Bize söz verdiler, çalışma bakanıydım, 'Çalışma şartlarını çıkartın, biz bunları rahat bir şekilde çalıştırma kabiliyetine sahip olalım.' dedi, hepsi yukarıdan aşağıya hangi sivil toplum kuruluşunu tanıyorsanız, biliyorsanız. 'Söz veriyoruz bunları çalışma izniyle çalıştıracağız.' dediler. Hepsi köle gibi çalışıyor. Şimdi çok net söyleyeyim, işin yürütülmesini aksatmayız, ama kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz. Bu kadar açık ve net.

Bu da ayrı uyumdur. Bunun SGK'sını, korumasını, güvenliğini sağlıyorsun. 31 Ekim'e kadar rehberlik yapıyoruz. 32 bin iş yerine gittik, İstanbul'da. Şimdi Bursa, Ankara. 10 bin Suriyeli çalışıyor gözüküyor, böyle bir şey var mı? Para nereye gidiyor? Suriyeliler meselesinde sabahtan akşama kadar dayağı biz yiyelim, iş adamları parayı kazansınlar, belki oturdukları yerden bize sallayı versinler, ama kaçak çalıştırmaya gelince de 'Suriyeli şöyle gelsin, Afgan böyle gelsin' diye konuşsunlar. Yok öyle bir şey. Devlet böyle idare edilmez."