İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle'deki Karşıyaka İş Merkezi önünde vatandaşa hitap etti. Soylu, "Bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz, şimdi onların da alımına çıkıyoruz" dedi.

Bekçilerin şehirlerdeki önemine işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DEKİ KARAKOLLARIMIZA 2 BİN 500 KADIN POLİS ALACAĞIZ"

"Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına çıkıyoruz. O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara'nın her tarafında açmaya devam ediyoruz."