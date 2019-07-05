Ibrahimovic, Sabri ve Gerrard aynı kaderi paylaştı!

Amerika Ligi MLS'de LA Galaxy, Toronto ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada dünyaca ünlü İsveçli yıldız 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

Attığı gollerden daha çok konuşulan ise İbrahimovic'in formasında isminin yanlış yazılmasıydı. 37 yaşındaki golcünün isminin "Irbahimovic" yazılması sosyal medyada alay konusu oldu.

GERRARD DA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI

Daha önce de aynı şey İngiliz oyuncu Gerrard'ın da başına gelmişti. Bir dönem LA Galaxy takımında oynayan Gerrard'ın ismi "Gerrrad" şeklinde yazılmıştı.

Ülkemizde ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu aynı durumla karşı karşıya kalmıştı. UEFA Kupası'nda İspanyol temsilcisi Villareal'e 3-0 kaybettikleri maçta Sabri'nin adı "Sarbi" olarak yazıldı.