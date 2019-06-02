Ibm Türk, Sigortacılık Müşterilerine Nasıl Destekler Sunuyor?

IBM Türk Müşteri Teknik Lideri Hüseyin Erdem Yöntem, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM Türk'ün sigortacılık müşterilerine sunduğu desteklerden bahseden Yöntem, "IBM Türkiye olarak uzun yıllardır donanım çözümleri, veri merkezi çözümleri ve yazılım çözümleri ile sigortacılık müşterilerimize destek olmaktayız. IBM Türk olarak 80 yıldır büyük ve yetkin bir ekiple Türkiye'de hizmet veriyoruz. Buradaki temel hedefimiz dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye aktarıp bu anlamda projeler geliştirmek" şeklinde konuştu.