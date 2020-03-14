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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Ekonomi, Güncel

İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 30 bin üniversite öğrencisine kişi başı 3.200 TL'lik eğitim yardımı ödemesinin 31 Mart tarihinde hesaplarda olacağını söyledi.

14.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Kasım 2019 tarihinde üniversite öğrencilerine 3.200 TL destek ödemesi yapılacağını duyurmuştu. İBB'nin öğrencilere yönelik müjdeli haberinde yeni bir gelişme yaşandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla söz konusu desteğin 31 Mart tarihinde hesaplarda olacağını söyledi.

Murat Ongun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite öğrencilerine verdiğimiz sözü yerine getirdik. 30 bin üniversiteliye İBB tarafından sağlanacak 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart günü hesaplarına yatacaktır. Tüm öğrencilerimze başarılar dileriz."

108 BİN 528 ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'na 55 bin 968 kadın ve 52 bin 560 erkek olmak üzere toplam 108 bin 528 öğrenci başvuru yapmıştı. İBB sitesinde yapılan açıklamaya göre "Eğitim Yardımı Kriteri"ne göre yapılan değerlendirmedeki sıralama esas alındı. Sıralama; ailenin gelir bilgisinin yanı sıra, öğrencinin engellik durumu, ailedeki engelli durumu,ebeveyn vefat/boşanma durumu, ailedeki kişi sayısı ve öğrenci sayısına göre yapıldı.

İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak

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