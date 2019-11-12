İBB Sözcüsü Ongun, 2020 su fiyatlarına neden zam yapıldığını 3 maddeyle açıkladı

12.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. Yeni bütçeye göre, 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak. İBB Sözcüsü Murat Ongun suya yapılan zammın nedenine 3 maddeyle açıkladı. Ongun, zammın nedenini artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarından kaynaklandığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2020 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık 2019'dangeçerli olmak üzere suya konutta yüzde 20 zam talebine yer vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

3 MADDELİK AÇIKLAMA

Ongun, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, suya yapılacak olan zammı şu nedenlere bağladı:

Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi,

Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar,

Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi.

2020 BÜTÇESİ 7,7 MİLYAR TL OLARAK HESAPLANDI

İSKİ bütçe kitapçığına göre, 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak hesaplandı. 2019 yılı bütçesine göre, İSKİ'nin 2020 bütçesi, 725 milyon 46 bin TL daha düşük oluşturuldu.

İSKİ Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlendi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi, 8 milyar 501 milyon 502 bin TL olarak belirlenmişti.

İSKİ'nin 2020 yılı bütçe gelirlerinin 6 milyar 904 milyon 658 bin TL'lik kısmı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden; 825 milyon 20 bin TL'si ise kişi ve kurumlardan alınan paylardan oluşacak.

METREKÜP FİYATLARI DEĞİŞECEK

Aynı kitapçıkta yer alan 2020 yılı su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 1 Aralık'tan itibaren 4,80 TL olacak. 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7,20 TL olacak. İş yerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 Aralık'tan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı ise 3,22 TL'ye çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat, 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.

MAYIS'TA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Mayıs'ta İBB Meclisi ve İSKİ Genel Kurulunda alınan kararlarla suya konutlarda yüzde 46, iş yerlerine ise yüzde 10 indirim yapılmıştı.