: İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar

09.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), personel alımı için ilana çıktı. İBB'nin resmi sitesinden duyurulan ilanlara göre, belediyeye su ürünleri mühendisi, bilgi işlem personeli, bilgi işlem sorumlusu, insan kaynakları uzmanı ve ERP geliştirme uzmanı alınacak. Bugün yayımlanan ilanlara başvurular 17 Ocak tarihine kadar yapılacak.

İBB tarafından yayımlanan ilanlarda şu ifadeler yer aldı:

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ

- Üniversitelerin Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun,

- Alanında en az 3 yıl uygulama tecrübeli,

- Su ürünleri ve gıda mevzuatına hakim,

- Rapor ve tutanak yazma becerisine sahip,

- MS Office programlarına hakim,

- B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

- İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden,

"Su Ürünleri Mühendisi" işe alımı yapılacaktır.

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ

- Meslek Liselerinin, teknik eğitim veren Bilgisayar veya Elektronik bölümlerinden mezun,

- Sunucu, PC donanım ve yazılımlarına hakim,

- Web tasarım ve uygulamalarını bilen,

- Sosyal medya uygulamalarında bilgi sahibi,

- Tercihen Muhasebe, ERP ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde çalışmış,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

- İstanbul Avrupa Yakası'nda; Zeytinburnu ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

"Bilgi İşlem Personeli" işe alımı yapılacaktır.

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

- Üniversitelerin lisans eğitimi veren, Bilgisayar, Elektronik ve Yazılım bölümlerinden mezun,

- Yazılım alanında en az 5 yıl sektör tecrübesi bulunan,-

- MS SQL veri tabanına hakim,

- İleri seviyede .NET, SQL Script bilgisine sahip,

- LAN, WAN sistemlerle ilgili bilgi sahibi,

- Büyük ölçekli ERP ve veri tabanları üzerinde çalışmış ve ERP implementasyonunda görev alabilecek,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

- İstanbul Avrupa Yakası'nda; Zeytinburnu ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

'Bilgi İşlem Sorumlusu" işe alımı yapılacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

- En az Lisans mezunu,

- İş Kanunu, Bordro ve Yasal Mevzuat konusunda az 5 yıl deneyimli,

- ERP programını aktif olarak kullanabilen,

- MS Office programlarına hakim,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

- İstanbul Avrupa Yakası'nda; Şişli ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

"ERP Geliştirme Uzmanı" işe alımı yapılacaktır.

ERP GELİŞTİRME UZMANI

- Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,

- Yazılım geliştirme konusunda en az 2 yıl deneyimli,

- ERP sistemleri metodolojisine hakim,

- Temel SQL bilgisine sahip,

- Web servisleri geliştirme, kullanma ve test etme hakkında bilgi sahibi,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

- İstanbul Avrupa Yakası'nda; Şişli ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

"ERP Geliştirme Uzmanı" işe alımı yapılacaktır.

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