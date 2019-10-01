İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı
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İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu akşam Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı dolayısıyla metro seferlerini 01:30'a kadar uzatma kararı aldı.

01.10.2019 12:57
İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

SAAT 01:30'A KADAR SEFER OLACAK

Maç yoğunluğu nedeni ile tüm hatlarda metro seferleri 01:30'a kadar sürecek. Marmaray da aynı saate kadar çalışacak. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Yarın 22:00'de Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak şampiyonlar ligi maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferler 01:30'a kadar uzatılmıştır. Ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübü'ne başarılar diliyoruz" denildi.

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