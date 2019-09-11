İBB'den yöneticilere 15 bin liraya kadar ek maaş verildiği iddialarına yalanlama

11.09.2019 13:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bazı medya organlarında yer alan İBB yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında 15 bin liraya varan ek maaş verildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İBB yöneticilerinin aynı zamanda görevli oldukları iştiraklerden ayrı ayrı maaş aldıkları iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Farklı iştiraklerdeki görev ve sorumlukları artmasına rağmen maaş iddia edildiği gibi artmamaktadır."

SÖZ KONUSU İDDİALAR NEYDİ?

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyordu.