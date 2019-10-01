İBB, Altunizade'deki yoğunluk için harekete geçti: Her metro seferi için 3 boş metrobüs durağa gönderilecek

01.10.2019 12:55

Altunizade metrobüs durağında iki gündür yaşanan yoğunluk için İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İBB, dün yaptığı açıklamada yoğunluğun sebebinin 2 şoförün işaretleri yanlış anlaması olarak açıklamıştı ancak yoğunluk bugün de devam etmişti. Yoğunluğun azalması için de İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan, "Her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" açıklaması geldi.

HER METRO SEFERİ İÇİN 3 METROBÜS

İstanbul Üsküdar'daki Altunizade metrobüs durağında iki gündür yaşanan yoğun kalabalığın ardından harekete geçen İBB, yoğunluğun metro seferlerinin artması sonucunda yaşandığını açıkladı. Yarın sabahtan itibaren her metro seferi için 3 boş metrobüs gönderileceğini söyleyen İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk, işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Uzun kuyrukların oluştuğu durakta vatandaşlar toplu taşımaya binebilmek için ortalamanın üzerinde çaba sarf etmek zorunda kalmıştı. İBB, sıkışıklığın sebebinin işaretleri yanlış anlayan iki şoför olduğunu duyurmuş ancak sıkışıklık bugün de yaşanmıştı.