Hüseyin Türkmen ve Nişanlısı Ümran İffet Uzun İçin Açıklama Geldi
Trabzonspor'un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen, dün akşam özel aracıyla bir kaza geçirdi. Futbolcunun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasının kırıldığı, Hüseyin Türkmen'in ise yara almadan kurtulduğu açıklandı. İşte kulüpten yapılan resmi açıklama...
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, futbolcuları Hüseyin Türkmen'in otomobiliyle yaptığı kazada nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırık oluştuğunu, oyuncunun yara almadığını bildirdi.
Güven, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da yaşanan kazanın ardından bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen ve ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Güven açıklamasında şunları kaydetti:
"Futbolcumuz Hüseyin Türkmen ve ailesi, içinde bulundukları özel araçla Samsun'dan Ordu yönüne seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonrasında Ünye'de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan ve takım menajerimiz kaza sonrasında ivedilikle oyuncumuz ve ailesinin sevk edildikleri hastaneye intikal etmişlerdir. Hüseyin Türkmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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dikkatli kullansana geri zekalıCevap Yaz 1 5 Yayından KaldırTARAFTARR: Kaza yapmış belki de ölümden dönmüş insanla ilgili haberin altına böyle yorum yapıyorsun çok değil milletimizi İNSAN olmaya davet ediyorum bir GS li olarak geçmiş olsun diliyorum2 Yayından Kaldır