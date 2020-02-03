Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu
Afyonkarahisar'da hurdaya ayrılmış araçla trafiğe çıkan bir kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Araca el koyan jandarma ekipleri, sürücüye 2 bin 473 lira idari para cezası kesti.
Afyonkarahisar'da hurdaya ayrılmış araç ile trafiğe çıkan bir kişi yakalanarak 2 bin 473 TL idari para cezası kesildi.
JANDARMA EKİPLERİ ARACI TAKİBE ALDI
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde yol kontrol faaliyetleri kapsamında Çay'dan Bolvadin istikametine gelmekte olan ve plakasız olduğu tespit edilen aracın tekrar geliş istikametine kaçmaya çalışması esnasında takibe alınarak yakalandı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Aracın yapılan kontrolünde hurdaya ayrılmış olduğu tespit edilirken, araca el konularak sürücüsü Ü.D.' ye 2 bin 473 TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi.