Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

10.09.2019 14:01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012 yılında "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) hizmete alınmasından bugüne kadar yaklaşık 350 bin araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı. Hurda araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan ÖTV indirimi için başvurular 31 Aralık'ta bitecek.

TEKRAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ömrünü tamamlamış araçların ülke ekonomisine kazandırılması uygulaması, iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olan hurda araç kaynaklı sera gazı salınımını azaltması açısından da büyük önem taşıyor.

Türkiye'de hurda araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bu kapsamda kullanılan lisanslı 117 geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 93 işleme tesisi ve her iki işlemi de gerçekleştiren 15 entegre işleme tesisi bulunuyor.

Ömrünü tamamlamış araçlar 81 ildeki 306 noktada sahiplerinden teslim alınıyor. Teslim alınan hurda araçlar, işleme tesislerinde ayrıştırılıyor. Yeniden kullanılabilir parçalar doğrudan; metal, plastik ve cam gibi parçalar ise ham madde veya yarı mamül olarak tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Bakanlık tarafından hizmete alınan ÖTA verilerine göre, 2012'de 8 bin, 2013'te 10 bin, 2014'te 12 bin, 2015'te 14 bin, 2016'da 15 bin, 2017 yılında ise 14 bin 606 hurda araç geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırıldı.

2018'DE 150 BİN 653 HURDA ARAÇ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 27 Mart 2018-31 Aralık 2019 tarihlerinde 16 yaş ve üstü yalnızca M1 ve N1 kategorisindekiler ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasıyla, yeni alınacak araçlarda ÖTV indirimi uygulaması başlatıldı.

Uygulamanın başladığı 2018'de 150 bin 653 hurda araç geri dönüştürülürken, bu sayının önceki yıla göre büyük oranda arttığı görüldü. 2019 ağustos ayı sonuna kadar ise 122 bin 694 aracın hurdaya ayrıldığı belirlendi. Bu kapsamda bu yıl yeni araç alımında ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

BUGÜNE KADAR 350 BİN ARAÇ HURDAYA AYRILDI

ÖTV indirimi ile hurda araçların geri dönüşümünde büyük oranda artış sağlandı. Buna göre 2012 Nisan ayından ÖTV indirimiyle hurda teşviki uygulamasının yürürlüğe girdiği 2018 Nisan ayına kadar geçen altı yılda toplam 77 bin 671 araç hurdaya ayrılırken, hurda teşvik uygulamasının başlamasıyla sadece yedi ayda (mart-ekim 2018) toplam 84 bin 168 araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı.

Hurda teşvik uygulamasının başladığı 2018 Nisan ayından 2019 Ağustos ayı sonuna kadar ise 271 bin 108 araç ÖTV indiriminden faydalandı. ÖTA'nın hizmete alınmasından bugüne kadar yönetmelik kapsamında hurdaya ayrılması sağlanan araç sayısı yaklaşık 350 bini buldu.