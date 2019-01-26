Golcü Hugo Vieira, Demir Grup Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, forvet Hugo Vieira'yı renklerine bağladığı aktarıldı.

268 MAÇTA 102 GOL ATTI

Açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbolcumuz, 25 Temmuz 1988'de Barcelos'ta dünyaya geldi. Estoril'de futbola başlayan Vieira, sırasıyla Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskova, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcu, 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı. Vieira'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA