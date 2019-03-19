Hoffenheim, Alfred Schreuder'i Takımın Başına Getirdi
Almanya Birinci Ligi takımlarından Hoffenheim'ı, gelecek sezondan itibaren Hollanda'nın Ajax kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Schreuder'in 2019-2020 sezonunundan itibaren 3 sezon boyunca Hoffenheim'da teknik direktör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.
NAGELSMANN'IN LEİPZİG'E GİTMESİ BEKLENİYOR
Schreuder, Ajax'a gitmeden önce Hoffenheim'da 2015-2018 yılları arasında antrenör olarak görev almıştı. Hoffenheim'ı 2016'dan bu yana çalıştıran ve sezon sonunda mavi-beyazlı takımdan ayrılacak teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, gelecek sezon Leipzig'de görev alması bekleniyor.
Kaynak: AA
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