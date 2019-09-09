Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı

Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan'a S-400 hava sistemi tedarikine yönelik ön ödemeyi aldıklarını belirterek, "Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız." dedi.

09.09.2019 14:56
Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan'a S-400 hava sistemi tedarikine yönelik ön ödemeyi aldıklarını belirterek, "Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız." dedi.

Borisov, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, Hindistan'a yönelik S-400 teslimatında belirlenen takvimin sıkı bir şekilde uygulanacağını söyledi.

Teslimata kısa bir süre içerisinde başlamayı planladıklarını anlatan Borisov, "Teslimatın ön ödemesi yapıldı. Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız." diye konuştu.

Hindistan'a yönelik 5 bataryadan oluşacak toplam 5,43 milyar dolarlık S-400 anlaşması iki ülke arasında Ekim 2018'de imzalanmıştı.

ABD, söz konusu anlaşmayı sürekli şekilde eleştirmiş, Hindistan'ın Rusya ile vardığı S-400 anlaşmasından vazgeçmemesi halinde yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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