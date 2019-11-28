Hindistan'da muhalif vekilden soğan krizi protestosu: Eyalet meclisine soğandan yapılmış çelenkle geldi

28.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:28

Hindistan'ın muhalif vekillerinden Shiv Chandra Ram, artan soğan fiyatlarını protesto etmek amacıyla ülkenin Bihar eyaleti meclisine soğandan yapılmış bir çelenkle geldi. Bihar, giydiği soğanların modayla değil, hayat pahalılığıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Partisinin 'ülkenin en yoksul kesimini temsil ettiğini' söyleyen Ram, söz konusu eylemi 'hükümetin tutmadığı sözleri üzerine' yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hükümetğin soğan fiyatlarını düşürememesi ise çok sayıda kişiyi olumsuz yönde etkiliyor.

KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN TÜRKİYE'DEN SOĞAN ALACAKLAR

Bu 'mala'yı (çelenk) giyerek meclise gireceğim ve sayın eyalet başkanının beni görmesini sağlayacağım. Umarım bu kendisinin bazı ciddi adımlar atmasına yol açar" diyen Ram, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Artan fiyatlar insanları temel gıdalarından mahrum bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da 50 kilo başına fiyatı 50 rupi'den (0.70 dolar) az olan soğan, yaşanan fiyat artışı nedeniyle en az 80 rupi'ye satılır hale geldi. Ram ayrıca, eylemi için hazırlattığı çelenkin kendisine 100 rupi'ye mal olduğunu da söyledi.

Ülke genelinde artan soğan fiyatları, bir hafta içerisinde yüzde 40 zamlandı. Söz konusu zamların, 'sezon dışı yağmurların soğanlara zarar vermesi sonucunda' yapıldığı iddia ediliyor.

Hindistan hükümeti ise var olan krizi hafifletmek üzere soğan ihracatını artırmayı planlıyor. Soğanların ise Afganistan, Mısır, Türkiye ve İran'dan gelmesi bekleniyor.