Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
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Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu

Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Bosna Hersek'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda+78 kilogramda Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Bosna Hersek'te düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda+78 kilogramda Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Salihli Belediyespor'un başarılı sporcusu Hilal Öztürk, uluslararası arenada Avrupa'ya yine imzasını attı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 24 ülkeden 113 kadın ve 154 erkek judocunun katıldığı Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Ay-yıldızlı forma ile mücadele eden Öztürk, altın madalya müsabakasında Fransız Coralie Hayme'ye yenildi ve ikincilik kürsüsünde yer aldı. Finalde Fransız rakibine yenilen Öztürk, Avrupa ikincisi olup, gümüş madalyayı boynuna taktı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bosna Hersek'te Avrupa ikincisi olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti. - MANİSA

Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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