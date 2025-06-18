HIL hangi takım, HIL açılımı ne?

HIL hangi takım, HIL açılımı ne?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1'de devam ediyor. "Real Madrid - Al Hilal" karşılaşması 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, HIL hangi takım, HIL açılımı ne?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid ve Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de canlı yayınla karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Peki, HIL hangi takım, HIL açılımı ne?

AL HİLAL ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

HIL : Al Hilal

Al-Hilal Saudi Football Club, 1957 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî'de mücadele etmektedir. Maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'nda oynamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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