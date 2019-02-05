Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Cuma günü Fenerbahçe'ye karşı 27. sınavını verecek.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe Kayseri'de karşılaşacak. Bu maçta sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı 27. kez rakip olacak. Bugüne kadar sarı lacivertli takıma 26 kez rakip olan Karaman'ın yüzü pek gülmedi.

Geride kalan 26 maçta 2 kez kazanıp 3 kez beraberlik alan teknik direktör Hikmet Karaman 21 kez de yenilgi üzüntüsü yaşadı. 11 farklı takım ile Fenerbahçe'ye rakip olan Hikmet Karaman, 2 kez Türkiye Kupası maçında 24 kez de Süper Lig maçında sarı lacivertli takımın karşısına çıktı.

KARAMAN'IN TAKIMI 25 GOL ATIP 78 GOL YEDİ

Hikmet Karaman'ın takımları bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde ise 78 gol gördü. Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı Alanyaspor, Çaykur Rizespor (7 kez), Erciyesspor, Bursaspor, Gaziantepspor (2 kez), Manisaspor, Ankaragücü (4 kez), Osmanlıspor, İstikbal Mobilya Kayserispor (2 kez), Kocaelispor (4 kez) ve Adanaspor (2 kez) takımlarının başında mücadele verdi.

Kaynak: İHA